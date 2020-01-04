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04.01.20 17:52

В Украине создали авиационную эскадрилью Сил спецопераций

В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, предназначенная для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

Сообщается, что эскадрилья будет непосредственно подчинена 456-й бригаде транспортной авиации и будет оперативно подчиняться командованию Сил специальных операций.

Эскадрилья построена по стандартам НАТО. В ее состав входят около 80% военных 456-й бригады. Также она включает штаб, который комплектуется из других частей.

"Начиная с 2015 года у нас сформирована новая структура - Силы специальных операций, которые создавались по натовским стандартам, и по этим стандартам ССО должны иметь воздушный компонент. Решение о ее создании было принято в 2019 году. Для чего? Прежде всего, это мобильность и скрытность управления. Время от момента принятия решения на выполнение задания, к его непосредственному выполнению будет минимальным, а также меньше людей будет об этом знать", - сообщил командир 35-й эскадрильи Богдан Андрушко.

Новосозданная эскадрилья уже будет участвовать в первых полетах 456-й бригады, которые запланированы на 8-9 января. Это будут тренировочные полеты для поддержания навыков.

До конца 2020 года на вооружение эскадрильи будут находиться три типа авиационной техники - вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 20-го года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.

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