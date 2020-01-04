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04.01.20 18:20

США не поняли, какую огромную ошибку совершили, - президент Ирана Рухани об убийстве Сулеймани

Президент Ирана Хассан Рухани назвал убийство командира элитного подразделения "Кудс" генерала Касема Сулеймани "огромной ошибкой американцев".

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, так его слова передает национальный телеканал Ирана IRNA.

"Американцы даже не поняли, какую огромную ошибку они совершили. И последствия этого преступления они будут чувствовать еще много лет", — заявил Рухани на встрече с родственниками погибшего.

Он добавил, что это убийство останется в памяти как одно из самых ужасных преступлений США против иранского народа.

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Рухани также отметил, что заменить Сулеймани в должности руководителя "Кудс" будет непросто, поскольку тот был "не только талантливым командиром, но и выдающимся политиком и стратегом".

"Мученик Сулеймани всегда вставал на защиту угнетенных стран, а потому все мусульмане в мире сегодня тоскуют по нему", — добавил президент.

Ранее постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванчи назвал такие действия США "объявлением войны".

"Мы не можем просто закрыть глаза на то, что произошло. Мы будем мстить, жестоко мстить", — сказал он.

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Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

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