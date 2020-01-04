Без выдачи бывших беркутовцев ОРДЛО не отпустило бы украинских спецназовцев, - Лутковская

Об этом в интервью Украинскому радио рассказала член гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске Валерия Лутковская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, спецназовцы были в списках на обмен еще при президентстве Порошенко:

"И "Харьковская группа", и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно они не будут освобождены в результате этого процесса".

Лутковская сообщила, что в ответ Кремль заявил, что в таком случае Украине не вернут спецназовцев.

"Соответственно, мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом", - добавила она.

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По ее словам, в незаконном удержании на территории ОРДЛО до сих пор находится около 300 человек. "В отношении 101 лица у нас есть документы, которые подтверждают незаконное содержание под стражей, а в отношении примерно 200 человек у нас есть информация от родственников, но нет документов", - отметила Лутковская.