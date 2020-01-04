В период празднования Рождества спасатели перейдут на усиленный режим работы

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"С 4 до 8 января 2020 органы управления и формирования Службы будут переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время спасатели будут осуществлять усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организуют взаимодействие с органами власти и полицией на местах.

На круглосуточном дежурстве будет находиться порядка 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники, а в случае осложнения ситуации - до 13 и 3,7 тысяч соответственно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева на Рождество ограничат движение транспорта