РФ согласилась доставить в Беларусь партию нефти

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Эту партию нефти "Белнефтехим" закупит без премии поставщику — для Беларуси этот показатель составлял 10%.

"Объем сырья, который ожидается для поставки в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить работу без остановки отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится в сообщении.

Какая именно российская компания договорилась продать Беларуси партию нефти, не сообщается. В то же время источники "Интерфакса" рассказали, что речь идет о компании "Нафтан" и "Русснефть".

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Напомним, 3 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь, потому что прошлый контракт истек 31 декабря 2019 года, а о новом страны до сих пор не могут договориться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провел переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным относительно новых контрактов на поставку российской нефти. После этого Лукашенко поручил найти альтернативные источники сырья.

Глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил о том, что остановка поставок российской нефти в Беларусь и возможный отказ Беларуси от экспорта нефтепродуктов не создадут серьезных проблем в Украине.