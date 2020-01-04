НАТО приостанавливает свою тренировочную миссию в Ираке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель организации Дилан Уайт.

"Миссия НАТО продолжается, но тренировочная деятельность приостановлена", — сказал он, передает i24News.

Причиной приостановки тренировочной миссии является растущая нестабильность в стране после недавних авиаударов США.

Как отмечает издание, миссия НАТО в Ираке, численность которой исчисляется сотнями человек, учит силы безопасности страны по просьбе правительства предотвратить возврат террористической организации Исламское Государство.

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Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.