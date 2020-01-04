На полпути в Сирию у российского корабля отказал двигатель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

"На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей", – сказал собеседник, уточнив, что срок ремонта будет зависеть от наличия запчастей или времени на их изготовление.

Накануне в Турции опубликовали фото "Орска", проходящего возле морского буксира МБ-304.

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Россия переправляет десантными кораблями военные грузы в Сирию в рамках так называемой операции Кремля "Сирийский экспресс".