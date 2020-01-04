Показ мод в здании костела Святого Николая в Киеве отменен, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке.
"Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля", - отметил он.
Бородянский подчеркнул, что настоятель устно предоставил отрицательный ответ.
Ранее СМИ сообщали, что Министерство культуры Украины выступило с намерением провести в костеле Святого Николая в Киеве беспрецедентный модный показ известного украинского дизайнера Алены Серебровой.
Вчера были опубликованы копии писем Министерства культуры, молодежи и спорта к Отцу Андрею Раку, настоятелю Римско-католического прихода святого Николая в Киеве, а также Татьяне Стахурской, директору Национального дома органной и камерной музыки Украины.
На публикацию писем в СМИ среагировал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. "Показ мод в ограбленном большевиками и до сих пор не возвращенном киевском храме?"