Показ мод в здании костела Святого Николая в Киеве отменен, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке.

"Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля", - отметил он.

Бородянский подчеркнул, что настоятель устно предоставил отрицательный ответ.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство культуры Украины выступило с намерением провести в костеле Святого Николая в Киеве беспрецедентный модный показ известного украинского дизайнера Алены Серебровой.

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Вчера были опубликованы копии писем Министерства культуры, молодежи и спорта к Отцу Андрею Раку, настоятелю Римско-католического прихода святого Николая в Киеве, а также Татьяне Стахурской, директору Национального дома органной и камерной музыки Украины.



На публикацию писем в СМИ среагировал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. "Показ мод в ограбленном большевиками и до сих пор не возвращенном киевском храме?"

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