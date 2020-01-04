Путин обеспокоен снижением минимальной зарплаты россиян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ТАСС в субботу, 4 января.

"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", — признался глава государства.

Он отметил, что планирует поднять данную тему в ходе послания Федеральному собранию, которое будет зачитано 15 января. Также российский лидер намерен затронуть вопросы, связанные с преодолением бедности в стране и снижением числа граждан, которым приходится жить на доходы на уровне минимального размера оплаты труда.

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