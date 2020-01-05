Оккупанты снова препятствуют передвижению миссии ОБСЕ на Донбассе, - штаб ООС

Об этом сообщает штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 3 января 2020 года информирует о случаях запрета пребывания патруля Миссии в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Довжанское, 2 января в пунктах пропуска возле населенных пунктов Изварино и Северный членами вооруженных формирований Российской Федерации было предложено патрулю Миссии оставить вышеуказанные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия могут иметь целью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозки личного состава или вообще передвижения войск со стороны Российской Федерации на неподконтрольную правительству Украины территорию.

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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в очередной раз обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на не допустимость действий, препятствующих выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.