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05.01.20 00:09

Оккупанты снова препятствуют передвижению миссии ОБСЕ на Донбассе, - штаб ООС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявляет об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

обсе,наблюдатели

Об этом сообщает штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 3 января 2020 года информирует о случаях запрета пребывания патруля Миссии в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Довжанское, 2 января в пунктах пропуска возле населенных пунктов Изварино и Северный членами вооруженных формирований Российской Федерации было предложено патрулю Миссии оставить вышеуказанные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия могут иметь целью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозки личного состава или вообще передвижения войск со стороны Российской Федерации на неподконтрольную правительству Украины территорию.

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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в очередной раз обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на не допустимость действий, препятствующих выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.

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