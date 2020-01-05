Кум Путина снова обещает Украине дефолт в 2020-м году

Об этом сообщается на сайте партии, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что причиной этому может стать тот факт, что уже в 2019 году произошло углубление кризисного положения экономики Украины, которое особенно повлияло на промышленное производство и финансово-кредитную сферу.

По мнению Медведчука, катализирует кризисное положение в стране "неадекватность правительства". Глава политсовета ОПЗЖ, что дефолт может произойти на "худших для Украины условиях".

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"Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году", — подчеркнул Медведчук.

Политик заявил, что избежать кризисной ситуации поможет смена руководства финансовых и экономических министерств, а также сотрудничество с МВФ и формирование правительства нацспасения.