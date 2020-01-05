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05.01.20 08:49

Выступавшего в оккупированном Крыму певца Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства Зеленского

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявляет, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом", - написал он.

Выступавшего в оккупированном Крыму певца Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства Зеленского 01

Ранее Dr. Alban выступил в новогоднем шоу "Вечерний квартал".

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Украина регулярно запрещает въезд иностранным артистам и политикам из-за посещения Крыма.

В 2018 году российской певице, лидеру группы "Сурганова и Оркестр" Светлане Сургановой запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.

19 декабря СБУ запретила российской шансон-группе "Воровайки" въезд в Украину.

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