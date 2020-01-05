Выступавшего в оккупированном Крыму певца Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом", - написал он.
Ранее Dr. Alban выступил в новогоднем шоу "Вечерний квартал".
Украина регулярно запрещает въезд иностранным артистам и политикам из-за посещения Крыма.
В 2018 году российской певице, лидеру группы "Сурганова и Оркестр" Светлане Сургановой запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.
19 декабря СБУ запретила российской шансон-группе "Воровайки" въезд в Украину.