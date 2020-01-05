Три человека погибли во время пожара в дачном доме на Киевщине, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По прибытию на место пожара первого подразделения установлено, что горит кровля и второй этаж дачного дома на площади 56 м2.
Во время ликвидации пожара в помещении дома были обнаружены тела трех погибших граждан 1937, 1960 и 1968 рождения.
В 1:54 пожар был локализован и в 02:40 ликвидирован на площади 56 м2.
Как сообщили спасатели, в результате пожара уничтожена кровля и второй этаж дома, вещи домашнего обихода.
На месте работает оперативно-следственная группа ЧП, причина пожара устанавливается.