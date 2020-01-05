Автомобиль врезался в группу туристов в Италии: шесть человек погибли, 11 - госпитализированы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 5 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя полиции в городе Больцано.

По данным агентства, инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Сотрудник полиции исходит из того, что все жертвы - граждане ФРГ.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 (около 03.15 мск) 5 января. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одну из женщин санитарной авиацией доставили в университетскую клинику Инсбрука.

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Как передала итальянская газета Open, за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. По предварительным данным, у него было серьезно превышено содержание алкоголя в крови. Мужчина находится в больнице, где ему проводят необходимые анализы.

По данным правоохранительных органов, не все члены группы были знакомы друг с другом. Кроме того, не у всех были с собой документы, что затрудняет идентификацию погибших. В МИД ФРГ на просьбу прокомментировать ситуацию пока не ответили.

На место происшествия были вызваны около 160 сотрудников экстренных служб. Причины случившегося устанавливаются, хотя полиция склоняется к версии несчастного случая. Местные власти сообщили, что в первой половине дня проведут специальную пресс-конференцию в связи с инцидентом в Лутаго.

Итальянская провинция Южный Тироль граничит со Швейцарией на западе и с Австрией на севере и востоке. Здесь располагаются около 30 горнолыжных курортов.