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05.01.20 10:53

Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове полицейские задержали злоумышленника, причастного к ряду разбойных нападений в торговых заведениях города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины задержали мужчину в магазине на улице Шевченковская во время совершения очередного преступления - угрожая сотруднице оружием, он пытался завладеть товаром и выручкой.

Во время задержания полицейские изъяли у 31-летнего львовянина предмет, похожий на пистолет и патроны к нему. Оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование. 

Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция 01

Как установили правоохранители, злоумышленник причастен к не менее пяти разбойным нападениям, совершенным по такой же схеме в торговых заведениях, расположенных в Шевченковском, Галицком и Франковском районах Львова.

По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция 02

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

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Досудебное расследование продолжается, полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений.

Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция 03

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