Утром наемники РФ обстреляли Водяное из запрещенных минскими соглашениями минометов, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Сегодня, 5 января, с 6:10 до 6:30 враг осуществил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное из минометов калибра 82 мм (8 мин), которые в соответствии с минскими договоренностями должны были быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", - сказано в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокации и придерживаться существующих договоренностей.