Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.01.20 11:13

Утром наемники РФ обстреляли Водяное из запрещенных минскими соглашениями минометов, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня: российские оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного вооружения.

воин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Сегодня, 5 января, с 6:10 до 6:30 враг осуществил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное из минометов калибра 82 мм (8 мин), которые в соответствии с минскими договоренностями должны были быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ нанесла не менее 149 артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года, - Bellingcat

Украинская сторона СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокации и придерживаться существующих договоренностей.

Утром наемники РФ обстреляли Водяное из запрещенных минскими соглашениями минометов, - СЦКК 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100