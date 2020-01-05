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05.01.20 12:00

ПЦУ пока не вникала в вопрос легализации медицинского каннабиса, - Епифаний

Государство не разработало четкого видения, определенного законопроекта или норм правительства, которыми бы регулировался вопрос легализации медицинского каннабиса.

епифаний

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом мы пока не вникали в этот вопрос. Мы, конечно, делали определенные заявления о вакцинации, об актуальных вопросах, которые сейчас беспокоят целом наше общество", - отметил Епифаний.

По его словам, ПЦУ поддерживает те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека.

Сейчас пока еще государство не разработало четкого видения, определенного законопроекта или норм правительства, которыми этот вопрос бы урегулировался. Когда мы будем видеть, что этот вопрос урегулировался уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, поддерживаем или нет", - сказал Епифаний.

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