В результате столкновения двух автомобилей на трассе Киев-Чоп погиб трехлетний ребенок, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 4 января около 21:45 на автодороге Киев - Чоп в селе Банюнин, Каменка-Бугского района.

Как установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - "Lexus GS300", которым управлял 27-летний киевлянин, и "Chevrolet Malibu" под управлением 36-летнего жителя Киевской области. От полученных травм на месте происшествия скончалась 3-летняя пассажир "Chevrolet". Еще два пассажира этого же автомобиля, 31-летняя жительница Киевской области и 60-летняя львовянка, получили телесные повреждения. Травмы в результате ДТП также получила пассажир "Lexus", 27-летняя киевлянка.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.