Взрыв в сельском клубе на Тернопольщине: пострадавшим детям сделали операции по пересадке кожи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

По словам главного врача Григория Корицкого, дети попали в больницу с ожогами открытых частей тела, ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Взрыв произошел в сельском клубе, когда дети репетировали Рождественский вертеп. Утечка газа - одна из версий причин взрыва, говорит представитель областного управления полиции Сергей Крета.

Пламя, которое возникло в результате взрыва, тушили четверо пожарных, говорит один из них Андрей Левчук: "Было установлено, что причиной пожара был взрыв газовоздушной смеси, которая находилась в помещении, в частности, на чердаке".

Мария Шпак на момент взрыва была дома, ее дом - напротив клуба: "Сильный был взрыв, огонь пошел вверх и все сорвалось. Испугалась очень сильно, но затем вызвала пожарных и сказала, чтобы они вызвали скорую помощь, поскольку знала, что там дети в клубе есть".

По словам заведующей сельским клубом Мирославы Гевы, в тот вечер восемь детей собрались в клубе на репетицию Рождественского вертепа: "На репетицию мы собирались. Дети бегали, в теннис играли еще, ждали остальных. В это время я вышла в туалет. Услышала звук взрыва, выбежала - а там огонь. Звоним, вызываем скорую помощь и пожарную службу. Выбегали дети и сбрасывали с себя куртки болоневые, потому что они на них горели".

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Все восемь травмированных детей сейчас в областной детской больнице. Им провели операции по пересадке кожи.

"Тут состояние такое: есть тяжелое, есть средней тяжести. Всем сделали пересадку кожи, провели бронхоскопию троим детям. Завтра еще пятерым детям проведем бронхоскопию. Сегодня (5 января. - Ред.) окулист осматривала глаза", - рассказал заместитель главного врача Владимир Белинский.

Василий Дума - отец тринадцатилетнего Сергея - одного из травмированных ребят рассказал, что о взрыве ему сообщила жена, когда он был на работе

"Мы приезжаем - куча шума, куча людей, огонь, пожарные, полиция ... Ищу сына - сына нету. Кто-то говорит, что сын попал в больницу - завезли соседи. Мы поехали в больницу. Состояние моего сына тяжелое: обожженные руки, живот, плечи, голова и пол лица. Он в сознании", - сказал он.

Исполняющая обязанности председателя угриновского сельского совета Оксана Серена рассказала, что в тот день газовщики проводили газ в сельсовет.

"Во время проведения газификации нашего сельского совета произошла утечка газа. Каким образом - мы не знаем, потому что в клубе газ не был подведен. Каким образом газ попал в помещение - пока мы не можем знать, потому что еще нет выводов", - отметила она.

"Родителям травмированных детей выделят средства на лечение", - сообщил исполняющий обязанности председателя Подгаецкой районной администрации Иван Криницкий.

"Было заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение о выделении материальной помощи пострадавшим детям. Родители будут обращаться по мере необходимости и та помощь, которая потребуется, которая касается лечения, реабилитации, возможно, какая-то операция потребуется - будет выделяться из резервного фонда района. На сегодня фонд района составляет полмиллиона гривен"

"По факту взрыва в сельском клубе правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины", - сообщил пресс-секретарь областного управления полиции Сергей Крета.

"Это - нарушение правил безопасности на производстве с повышенной опасностью. Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы", - отметил он.

Напомним, 3 января восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие произошедшего в клубе в селе на Тернопольщине хлопка неизвестного происхождения с последующим горением.

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в сельском клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 несовершеннолетних. По предварительной оценке, причиной взрыва могла стать утечка газа.