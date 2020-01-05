"Хотел сдать в ломбард": полицейские задержали в Харькове мужчину, разгуливавшего по городу с оружием. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

По данным ведомства, 4 января в 13:06 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина ходит человек, у которого в руках предмет, похожий на автомат.



Фото: сайт полиции

"На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. По адресу полицейские обнаружили 26-летнего жителя Балаклеи, который имел при себе ружье", - сказано в сообщении.

По словам 26-летнего жителя Балаклейского района, он хотел сдать ружье в ломбард.

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Вещественное доказательство изъято. По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.