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05.01.20 15:12

Зеленский улетел с семьей в Оман, за собственные средства, - Офис Президента

Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне.

В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину.

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Напомним, ранее издание "Страна" сообщило, что Зеленский отправился отдыхать в Оман. По данным издания, глава государства вместе с семьей пребывает в пятизвездочном отеле на побережье Оманского залива недалеко от столицы Омана Маската.

"Страна" утверждает, что руководитель президентской охраны Максим Донец заранее отправился в Оман, чтобы подготовиться к приезду Зеленского.

Издание опубликовало фотографии, снятую якобы утром 5 января.

Зеленский улетел с семьей в Оман, за собственные средства, - Офис Президента 01
Зеленский улетел с семьей в Оман, за собственные средства, - Офис Президента 02

Фото: издание "Страна"

Зеленский улетел с семьей в Оман, за собственные средства, - Офис Президента 03

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