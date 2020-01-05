Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.01.20 15:35

Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину, убрав упоминание о вмешательстве Зеленского

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, отредактировал пост в Instagram, в котором заявлял, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, в исправленном варианте текста в Instagram он убрал упоминание о вмешательстве Зеленского.

"Встреча с Президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на полуострове Крым. Я не знал об этом, не знал, что это не понравится украинцам. Я счастлив встретиться с Президентом", - говорится в сообщении.

Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину, убрав упоминание о вмешательстве Зеленского 01

В предыдущем варианте текста певец сообщил: "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом".

Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100