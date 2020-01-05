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05.01.20 16:21

За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что борьба с деятельностью нелегальных АЗС по всей Украине продолжается.

азс

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтированы и арестовано 275,4 тонн горючего", - написал Гончарук.

К работе также присоединились руководители всех ОГА.

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"Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны", - резюмировал премьер.

За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - Гончарук 01

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