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05.01.20 16:27

Убрать коррупцию и очереди, перевести все в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать работников, - Нефьодов о планах Новой украинской таможни

Создание новых IТ-сервисов, чтобы они были удобными и понятными для пользователей, продолжение изменения законодательства, обновление инфраструктуры и реконструкция 12 пунктов пропуска для того, чтобы очередей стало меньше - в планах Новой украинской таможни.

нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Впереди долгий путь реформы - убрать коррупцию и очереди, перевести все по максимуму в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать сотрудников, построить новые пункты пропуска и наработать рабочие отношения с международными коллегами. Но дорогу осилит идущий!" - отметил Нефьодов.

По его словам, в 2019 году Правительство сделало первые шаги для создания новой украинской таможни.

"Наконец, мы ввели в эксплуатацию "долгострои", такие как сканирующие стационарные системы, которые должны работать на налогоплательщиков, искать контрабанду и защищать наши границы", - добавил он.

По планам в 2020 году:

- Создание удобных и понятных для пользователей IТ-сервисов.
- Обновления инфраструктуры и реконструкция 12 пунктов пропуска.
- Переход к одному юридическому лицу.
- Интеграция в европейское таможенное сообщество и присоединение к европейской транзитной системы NCTS.

Напомним, 8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня.

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