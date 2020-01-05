Российский пропагандист Ермолаев: Прецедент Албана - это начало признания Украиной Крыма российским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал российский пропагандист, главный редактор федерального издания "Российсие вести" Дмитрий Ермолаев. "Прецедент Албана. Собственно, признание Украиной Крыма российским началось", - отметил Ермолаев.

Как известно, на странице в Инстаграм шведского музыканта появилось сообщение о том, что он смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске шоу "95-го квартала" только после вмешательства президента Зеленского. Ранее артист выступал в оккупированном Крыму, который в своей заметке назвал "спорной территорией".

После скандала в социальных сетях певец удалил свой предыдущий сообщение и написал другой, в котором нет упоминания о "помощи" президента Зеленского.

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