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05.01.20 18:49

Российский пропагандист Ермолаев: Прецедент Албана - это начало признания Украиной Крыма российским

Визит в Киев шведского исполнителя Dr.Alban, въезд которому в Украине был запрещен из-за посещения оккупированного Крыма, и содействие лично президента Зеленского в предоставлении разрешения на въезд - это начало признания Украиной Крыма российским.

зеленский,албан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал российский пропагандист, главный редактор федерального издания "Российсие вести" Дмитрий Ермолаев. "Прецедент Албана. Собственно, признание Украиной Крыма российским началось", - отметил Ермолаев.

Как известно, на странице в Инстаграм шведского музыканта появилось сообщение о том, что он смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске шоу "95-го квартала" только после вмешательства президента Зеленского. Ранее артист выступал в оккупированном Крыму, который в своей заметке назвал "спорной территорией".

После скандала в социальных сетях певец удалил свой предыдущий сообщение и написал другой, в котором нет упоминания о "помощи" президента Зеленского.

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