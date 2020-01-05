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05.01.20 19:10

Воин 130-го разведывательного батальона Сергей Дычек погиб на Донбассе 5 января

5 января, в районе хутора Вильный (входит в состав города Золотое-4), в результате подрыва грузового автомобиля ГАЗ-66 на неизвестном взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине ТМ-62) погиб Сергей Александрович Дычек, 1972 года, военнослужащий 130-го отдельного разведывательного батальона, житель города Волочиск Хмельницкой области.

Воин 130-го разведывательного батальона Сергей Дычек погиб на Донбассе 5 января

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания "Є" со ссылкой на слова координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Натальи Дзекар.

"Сегодня, 5 января, в Хмельницкую область снова пришла печальная весть. Наш земляк, 48-летний Дычек Сергей Александрович с Волочиска, подорвался на мине.

Известно, что Сергей Александрович служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне. На Востоке боец ​​защищал нашу страну более пяти лет. У Сергея осталась жена, которая живет с двумя сыновьями в селе Богдановка Волочисского района, и пожилая мама", - говорится, в частности, в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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