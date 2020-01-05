Печерский суд не выпускал из-под стражи подозреваемых в покушении на депутата Соболева, - пресс-служба суда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Печерского суда.

Ранее депутат Киевского облсовета Алексей Новиков заявил, что суд отпустил под домашний арест Гелани Межиева и Павла Никифорова, которые якобы имеют отношение к покушению на депутата.

"Этим гражданам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, которое не имеет отношения к убийству ребенка депутата Киевского областного совета Соболева. В отношении данных граждан была применена мера пресечения в виде содержания под стражей задолго до событий, имевших место в Киеве рядом с улицей Тарасовская. Также обращаем внимание, что ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении указанных лиц не содержало каких-либо упоминаний об указанных событиях и касалось фактов завладения чужим имуществом в другой период", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?

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