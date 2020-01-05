Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Я прожил все свое детство и юношество на Буковине. А на Буковине традиции довольно хорошие, особенно празднования Рождества ... Мы ходили вместе с друзьями, колядовали, зарабатывали определенные средства для того, чтобы потом что-то приобрести детское. В тот период не было таких вещей, которые сейчас есть. И вот встречаюсь с детьми, делаю им подарки, то в отличие от того периода, в который мы жили в советский период, таких не было игрушек особых, мы радовались обычным конфетам, которые давали, или яблокам, орехам, тому, что было в то время", - вспомнил митрополит Епифаний.

Он также сказал, что любимой колядкой является "самая простая" - "Нова радість стала, яка не бувала ...".

"Она распевана, все хорошо знают ее слова, поэтому когда мы начинаем колдовать эту колядку, все подключаются и участвуют", - пояснил иерарх.

Украинские православные празднуют Рождество 7 января. Комментируя возможность празднования Рождества с большей частью ххристиян мира, то есть 25 декабря, митрополит Епифаний указал, что Православная церковь Украины не против перехода на григорианский календарь во время празднования религиозных праздников, однако сейчас это не актуально.