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05.01.20 21:45

Администрация президента США будет действовать без колебаний в случае провокаций Ирана, - Помпео

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в телефонном разговоре с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром пообещал, что Вашингтон будет действовать без колебаний в случае провокаций и угроз со стороны Ирана.

Администрация президента США будет действовать без колебаний в случае провокаций Ирана, - Помпео

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Помпео написал в твиттере.

"Джайшанкар и я только что обсудили продолжающиеся угрозы и провокации со стороны Ирана. Администрация (президента США Дональда) Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизни американцев, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности", - отметил Помпео.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

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