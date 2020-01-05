Иран объявил о выходе из ядерной сделки

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом в воскресенье, 5 января, сообщается в заявлении правительства страны.

Иран вместе с тем собирается и далее сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Тегеран также заявляет, что готов вернуться к выполнению своих обязательств из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если со страны снимут санкции и гарантируют учет ее интересов.

Это решение Тегеран принял после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касима Сулеймани в Багдаде и заявления президента США Дональда Трампа о готовности нанести удары по 52 объектам в Иране.

Тегеран готов продолжать переговоры с "пятеркой" подписантов СВПД, но предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство Сулеймани, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как Вашингтон вышел из соглашения и стал ужесточать санкции против Тегерана. Другие участники соглашения выступали за то, чтобы оно было сохранено.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.