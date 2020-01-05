В храмах ПЦУ провели молитву благодарности по случаю годовщины получения Томоса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ПЦУ.

В сообщении отмечается: "Накануне праздника Рождества Христова имеем возможность для осмысления величия и значения события, которое будем чествовать. А в храмах Православной Церкви Украины также проходит совместная молитва благодарности за Божье благословение и все достижения, которыми мы так щедро были одарены в этом году - первом году после получения Томоса об автокефалии.

Сегодня Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний совершил Божественную литургию в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева, во время которой обратился к верующим с проповедью.

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"Святая Церковь желает, чтобы мы день Рождества Спасителя праздновали не просто как историческое событие, которое свершилось в Вифлееме, но проникли в этот праздник духом, всеми чувствами и наполнились радостью от того, что начался новый период для человечества. Целыми тысячелетиями род человеческий готовился к встрече, к принятию Искупителя. Как готовилось ветхозаветное человечество к принятию Господа и нас святая Церковь заблаговременно готовит к такой же достойной встречи этого великого праздника. Как ветхозаветное человечество ожидало обетованную Мессии пять с половиной тысяч лет, так и Церковь Христова установила пять с половиной недель поста, чтобы люди, очистившись от греховной грязи, чистыми и достойными вошли в радость великого праздника Рождества Христова ", - сказал в своем слове Предстоятель.

После литургии Блаженнейший Митрополит Епифаний совершил благодарственный молебен по случаю годовщины подписания и вручения Патриашого и Синодального Томосу об автокефалии Православной Церкви Украины. В этот день благодарственные молебны звучали во всех храмах Православной Церкви Украины".

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