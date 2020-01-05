Посольство США в Ираке вновь подверглось ракетному обстрелу

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают арабские СМИ.

Сообщений о жертвах не поступало.

Ранее на этой неделе посольство также обстреливали ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.