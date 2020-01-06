Турция начала переброску войск в Ливию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По словам Эрдогана, начиная с воскресенья турецкие военные будут постепенно перебрасываться в Ливию. Он добавил, что задачей турецких сил является обеспечение безопасности правительства Ливии.

"К задачам наших военных входят координационные действия ... Турецкие военные постепенно начали перебрасываться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства (в Ливии)", - пояснил Эрдоган.

При этом лидер Турции не уточнил, находятся ли в настоящее время турецкие военные в Ливии или нет.

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