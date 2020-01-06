Ликвидирован террорист "Заур" издевавшийся над украинской патриоткой Ириной Довгань в оккупированном Донецке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Довгань отметила: "Не могу не поделится радостью. Вторая тварь тоже сдохла. Заурчик - земля тебе бетоном.

P.S Мной некорректно написан радостный пост. На тот свет отправились уже два моих мучителя из батальона Восток.

Но нельзя не отметить Мамая, с которым жизньне свела (Слава Богу). Он тоже был утилизирован нашими ВСУ больше года назад.Ряды поредели.

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