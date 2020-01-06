Папа Римский Франциск призвал США и Иран к диалогу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в воскресенье, 5 января, Папа Франциск призвал к диалогу и сдержанности после спецоперации США по ликвидации иранского военного командующего Сулеймани в Багдаде.

Отмечается, что во время воскресной молитвы Папа Франциск не упоминал Иран, но заявил об ужасном напряжении в воздухе, которое сейчас ощущается во многих частях мира.

"Призываю все стороны поддерживать огонь диалога и самообуздания, чтобы избежать вражды", - подчеркнул он.

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Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.