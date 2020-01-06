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06.01.20 01:57

Более 15 автомобилей попали в снежную ловушку на Буковине. ФОТО

На Заставнивщине в Черновицкой области свыше 15 автомобилей более шести часов находятся в снежном плену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Букинфо.

"Возле села Чуньков на Заставнивщине более 15 автомобилей, большинство из которых легковые, уже более шести часов находятся в снежной ловушке. Сейчас, по словам очевидцев, снежный сугроб достигает более одного метра, снег не утихает", - говорится в сообщении.

Как сообщил по телефону черновицкий водитель, который попал в непогоду, для освобождения автомобилей из сугробов нужны военные тягачи.

"Сижу в пробке на трассе возле с. Чуньков с 15.00. Через полчаса приехали из ГСЧС. Тракторов, чтобы вызволить нас из затора, нет. В 18.20 приехал трактор "Белорус", который так и не поравнял дорогу, сломался. Спасатели здесь, но серьезной техники у них нет. Все заметает снегом. Надо военные тягачи, эта простая техника не справляется вообще. Кто может как-то нам помочь – спасайте", - рассказал водитель.

Он прислал несколько фотографий снежного заноса. "Это фото по состоянию на 19.00, сейчас снега намного больше", - добавил он.

Более 15 автомобилей попали в снежную ловушку на Буковине 01
Более 15 автомобилей попали в снежную ловушку на Буковине 02

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