Более 15 автомобилей попали в снежную ловушку на Буковине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Букинфо.

"Возле села Чуньков на Заставнивщине более 15 автомобилей, большинство из которых легковые, уже более шести часов находятся в снежной ловушке. Сейчас, по словам очевидцев, снежный сугроб достигает более одного метра, снег не утихает", - говорится в сообщении.

Как сообщил по телефону черновицкий водитель, который попал в непогоду, для освобождения автомобилей из сугробов нужны военные тягачи.

"Сижу в пробке на трассе возле с. Чуньков с 15.00. Через полчаса приехали из ГСЧС. Тракторов, чтобы вызволить нас из затора, нет. В 18.20 приехал трактор "Белорус", который так и не поравнял дорогу, сломался. Спасатели здесь, но серьезной техники у них нет. Все заметает снегом. Надо военные тягачи, эта простая техника не справляется вообще. Кто может как-то нам помочь – спасайте", - рассказал водитель.

Он прислал несколько фотографий снежного заноса. "Это фото по состоянию на 19.00, сейчас снега намного больше", - добавил он.



