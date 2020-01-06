Иран привел в повышенную боевую готовность ракетные войска, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что неясно, имеет ли повышенный уровень готовности оборонительный характер.

Официальный представитель США, который говорил на условиях анонимности, не предоставил дополнительную информацию и не сказал, были ли нацелены иранские ракеты на какие-либо конкретные объекты, на фоне угроз Тегераном отомстить США за удар, в результате которого на прошлой неделе погиб генерал Касем Сулеймани.

"Они явно находятся в состоянии повышенной готовности. Это усиленное состояние готовности – подготовка к обороне или нападению? В данный момент это невозможно определить, – сказал источник. – Но мы внимательно следим за этим".

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Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

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