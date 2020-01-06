Спасатели советуют украинцам отказаться от использования петард, салютов и фейерверков в Рождественские праздники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГСЧС.

Как отмечают в ведомстве, традиционно, в период новогодних и Рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. В большинстве случаев это связано с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности, в частности, при использовании пиротехнических изделий.

В частности, 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района Житомирской области. Как выяснилось, мужчина зажег салют, однако последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.

Поэтому, с целью предупреждения возникновения трагических случаев во время рождественских праздников, спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. При этом напоминают, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны.

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Если же украинцы не представляют Сочельник и Рождественские выходные без пиротехнических изделий, спасатели настаивают на неуклонном соблюдении элементарных правил безопасного их использования. В частности:

- покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; ни в коем случае не покупать петарды и фейерверки в местах стихийной продажи;

- перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать указаниям;

- запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;

- запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;

- при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;

- запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;

- не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.

- зажигая фейерверк, нельзя наклоняться над ним, а постараться сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров. К любому пиротехнического изделию можно подходить минимум через две минуты после окончания его работы. А в многозарядных лучше не подходить еще дольше.

- если салют не сработал, не подходите к нему близко в течение 10 минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;

- пристально следите за детьми и не позволяйте им пользоваться пиротехникой;

- сработавшую пиротехнику следует залить водой на 2 часа и только после этого выбрасывайте.