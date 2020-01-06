В Сенате США хотят ускорить рассмотрение импичмента Трампа

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом республиканец заявил в воскресенье на телеканале Fox News.

"Если мы не получим статьи (относительно импичмента. - Ред.) на этой неделе, тогда нам придется взять дело в свои руки и изменить правила... Моя цель - начать этот процесс в ближайшие дни и не позволять Нэнси Пелоси взять на себя Сенат", - заявил он.

Он также подчеркнул, что не позволит Пелоси "использовать правила Сената в её пользу".

"Это опасно для президентства как института, - добавил Грэм. - Они подвергли импичменту президента, но спикер Палаты Конгресса не передает статьи, требуя от лидера большинства Сената судебного разбирательства – такого, которого хочет она. Они пытаются держать эти статьи над головой президента".

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Как сообщалось, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампа, после чего Сенат должен провести судебное разбирательство дела и принять решение относительно осуждения или оправдания президента. Пелоси не передает дела в Сенат, требуя гарантий справедливого судебного разбирательства – с заслушиванием свидетелей и получением материальных доказательств.

Изменение правил рассмотрения дела в Сенате (без формальной передачи статей от Палаты представителей) требует простого большинства голосов.

Напомним также, что 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.