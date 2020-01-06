Сериал "Чернобыль" получил "Золотой глобус" в двух номинациях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Чернобыль" стал обладателем награды в номинации "Лучший мини-сериал или телевизионный фильм", кроме того исполнитель роли Щербина в "Чернобыле" Стеллан Скарсгорд получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

Мини-сериал "Чернобыль" американского режиссера Джона Ренка рассказывает о катастрофе, которая произошла в Украине в 1986 году. Он включает пять эпизодов и рассказывает о событиях после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Всего за титул лучшего мини-сериала или телефильма боролись пять лент. Кроме победителя, это "Ловушка-22", "Фоссил/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".

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Стоит отметить, что в сентябре "Чернобыль" завоевал три награды американской телевизионной премии "Эмми".

Напомним, премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов. Она считается одной из самых престижных наград (после "Оскара") и, кроме сферы кинематографии, охватывает также телевизионные фильмы и сериалы.