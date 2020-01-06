Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, - Епифаний

Об этом Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний написал на своей странице в Facebook по случаю годовщины получения Томоса об автокефалии ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Год назад в Рождественский Сочельник в Киев был привезен исторический документ, удостоверяющий, что отныне и навсегда поместная Православная Церковь Украины - независимое и равная во всем с другими Церквями-сестрами. Этот документ завершил дело, истоки которого лежат в глубине веков. Ведь Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии для всей полноты единой Поместной Украинской Православной Церкви провозглашает, что наша, основанная проповедью апостола Андрея Первозванного и рожденная свыше тысячи лет назад в крещальных водах реки Днепр, Церковь - выросла и утвердилась для самостоятельного бытия", - написал он.

Митрополит отметил, что получение Томоса для Украины так важно, потому что "наши многовековые стремления к церковной независимости - это не просто слова, а доказанный исторический факт, который наконец получил всеправославное и мировое признание. Значимость и масштабность этого события должны понять все наши современники, а мы с вами, в свою очередь, являемся не просто участниками, мы являемся соавторами новой эпохи в истории нашей Церкви, о которой мечтали и молили Бога много поколений украинцев".

"Я уже говорил, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. Поэтому год назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости! И мы безмерно благодарны Богу за все: за то, что Он благословил бытие украинского народа, дал нам свободу, благословил иметь независимое государство и поместную автокефальную Украинскую Православную Церковь. Благодарны Ему за все победы и достижения, даже за временные трудности и препятствия, преодолевая которые мы становимся сильнее", - написал Епифаний.

Вместе с тем он отмеил, что за этот год произошло много событий и всем пришлось пройти через различные испытания, однако сегодня видим, что с Божьей помощью и в объединении усилий все же достигли многих добрых плодов: "Поместная Украинская Православная Церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость. Мы рады решению других Поместных Церквей иметь с Православной Церковью Украины Евхаристическое единение и каноническое общения, принимая ее как свою Церковь-Сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество общин и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит к нашей Церкви".

"Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской Православной Церкви: двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас!

Поэтому, осознавая ответственность перед Богом и верующим народом, чувствуя любовь к Церкви и к Украине, реализуя стремление достичь завещанного Господом Иисусом Христом единства между единоверцами - давайте оставим в прошлом то, что нас разделяло, и будем дальше работать вместе на благо Православия и Украины как единая поместная Украинская Православная Церковь!", - резюмировал Митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Томос об автокефалии, закон о языке и победы Украины в международных судах - главные достижения 2019 года, - Порошенко

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".