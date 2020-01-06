Зеленский обсудил с исполнительным президентом госрезерва Омана активизацию инвестиционного сотрудничества

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.

В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Глава государства проинформировал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательных сферах для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

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Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.