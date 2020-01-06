Обострение ситуации на Ближнем Востоке: Германия инициирует встречу глав МИД стран ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, Европа пока играет важную роль. Мы располагаем опробованными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны в полном объеме использовать в этой ситуации. В связи с этим я предложил (верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Хосепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия", - заявил немецкий министр.

Также в заявлении сообщается, что страны, входящие в международную антитеррористическую коалицию, которую возглавляет США, должны как можно скорее провести встречу для согласования дальнейших шагов в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране.

"После принятия резолюции иракского парламента мы немедленно вступим в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как они намерены развивать будущие отношения. Мы с уважением отнесемся к любому решению. Мы готовы продолжать нашу поддержку, если ее пожелают и если это позволит ситуация. Чтобы обсудить это с нашими международными партнерами, необходимо как можно быстрее провести встречу коалиции", - подчеркивается в заявлении.

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Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.