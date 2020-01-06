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06.01.20 12:35

Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе

Подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле задержали на вокзале в Одессе.

Убийство двух девушек на Подоле: полицейские задержали подозреваемых в Одессе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий.

Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украини.

Напомним, в Киеве в арендованной квартире на улице Кирилловской в Подольском районе обнаружили тела двух девушек в шкафу.

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