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06.01.20 12:50

Энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети

6 января 2020 в 3:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения проблем.

аэс,южно-украинская

Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, 4 января третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции был отключен от энергосети действием автоматической защиты.

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