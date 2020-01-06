Энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети

Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.
Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Напомним, 4 января третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции был отключен от энергосети действием автоматической защиты.