Энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети

Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, 4 января третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции был отключен от энергосети действием автоматической защиты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ