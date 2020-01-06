Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.01.20 13:05

Правоохранители усиливают меры безопасности на Рождественские праздники в Киеве. Под особым вниманием - культовые сооружения

Работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы.

елка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений. Кроме того, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество Христово запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня христиане восточного обряда отмечают Сочельник - канун Рождества

"Полиция призывает киевлян и гостей столицы праздновать безопасно, не нарушать общественный порядок и способствовать правоохранителям в выполнении их служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности и порядка", - сказано в сообщении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100