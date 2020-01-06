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06.01.20 13:25

Наемники РФ обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток враг единожды нарушал режим прекращения огня. Потерь в рядах ВСУ нет.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 дня зафиксирована одна вражеская провокация, которую противник совершил уже сегодня на подступах к с. Крымское. Так, около 11.35 по направлению н.п. Сентяновка оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. Наши защитники огонь в ответ не открывали.

По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируемая украинскими воинами. Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет.

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