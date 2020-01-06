"Лавров нарушил закон": оппозиция Грузии призывает не допустить участия главы МИД РФ в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляют в грузинской оппозиционной партии "Европейская Грузия".

"Лавров нарушил закон об оккупированных территориях, и его не должны пропускать на подконтрольную Грузии территорию. Все, кто его пропустят, станут нарушителями закона", - заявил журналистам в понедельник один из лидеров партии Гиги Угулава.

Так он прокомментировал сообщения, что глава МИД РФ в мае может посетить Тбилиси в связи с заседанием комитета министров Совета Европы.

По словам Угулава, "закон есть закон, и он действует и на министров, и на рядовых граждан".

Между тем, в правительстве Грузии и МИД страны воздерживаются на данном этапе подтверждать или опровергать возможность визита Лаврова.

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Как заявили журналистам в МИД республики, Грузия как страна, председательствующая в Совете Европы, примет в мае заседание комитета министров, и все детали будут согласованы с секретариатом СЕ в соответствии с уставом организации.

В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский в беседе с журналистами в понедельник предположил, что по вопросу возможного визита главы МИД РФ как в Тбилиси, так и в Москве пройдут обсуждения.

По его словам, в данном вопросе значение имеет не только позиция Грузии, так как Тбилиси выступает, как столица Совета Европы.

"Соответственно, Тбилиси в этот период будет жить по регламентам и повестке дня СЕ, и как это соответствует той ситуации, которая существует между Грузией и Россией, достаточно сложно комментировать этот вопрос", - сказал он.

Что касается заявлений оппозиции о том, что Лавров нарушил закон "Об оккупированных территориях", посетив ранее Сухум и Цхинвал без согласования с Тбилиси, то, по мнению Вольского, это "тяжелая тема", которая требует интенсивных консультаций с международными партнерами и странами-членами СЕ.

"Не думаю, что наш закон должен быть проигнорирован, но не будем забывать, что Тбилиси в этот период является столицей Совета Европы", - сказал вице-спикер.