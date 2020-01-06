Багдад ввел ограничения на передвижение сил международной коалиции на территории Ирака

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в понедельник журналистам представитель иракских вооруженных сил Абдель Керим Халф.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак", - заявил он, отметив, что уже начата подготовка механизма для вывода иностранных войск.

По словам Халфа, "закрывать глаза на недавние американские удары нельзя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Меркель и Джонсон призвали избегать эскалации конфликта в Ираке, - заявление

Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.

Побудительным мотивом таких действий стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.