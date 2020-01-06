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06.01.20 15:50

"Не будьте в омані", - Порошенко призвал украинские власти помочь Австралии

Лесные пожары в Австралии - не локальная история, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пятый Президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко написал в Facebook.

"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!" - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что все последние годы Австралия испытывала близость трагедии Украины по противодействию российской агрессии.

"Не заблуждайтесь - события в Австралии угрожают глобальными последствиями!" - резюмировал пятый президент Украины, проилюстрировав свой пост снимком Мэтью Еббота, сделанным на месте трагедии в Австралии. 

Не будьте в омані, - Порошенко призвал украинские власти помочь Австралии 01

Отметим, сейчас на территории штата Новый Южный Уэльс зафиксировано 136 лесных пожаров. С огнем борются более 2500 пожарных и 90 пожарных самолетов.

Количество погибших достигло 25 человек.

Экологи из Университета Сиднея заявили, что около 480 миллионов живых существ погибли в пожарах в Австралии. Отмечается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди погибают еще до того, как пламя до них доберется.

По данным местных властей, масштабные лесные пожары, которые продолжаются в Австралии с октября, уничтожили уже много миллионов гектаров лесных площадей. Огнем также уничтожено около 1000 домов. Ситуацию осложняют длительная рекордная жара с температурами выше 40 градусов по Цельсию и порывы ветра.

Не будьте в омані, - Порошенко призвал украинские власти помочь Австралии 02

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